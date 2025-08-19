Novo reforço do Grêmio desembarca em Porto Alegre para assinar com o clube

Erick Noriega no desembarque do Aeroporto Salgado Filho. Jonathan Heckler / Agência RBS

Mais um reforço gremista desembarcou em Porto Alegre. O peruano Erick Noriega, de 23 anos, que estava no Alianza Lima, do Peru, chegou no Aeroporto Internacional Salgado Filho no começo da tarde desta terça-feira (19).

O jogador irá realizar exames médicos ainda nesta tarde e, se aprovado, deverá assinar com o Tricolor por quatro anos. Escoltado pela equipe de segurança do clube, o defensor não parou para falar com a imprensa, mas deu uma breve resposta à reportagem de Zero Hora sobre sua chegada:

— Estou muito feliz — afirmou.

Zagueiro de origem, Noriega vinha atuando como volante na equipe peruana que eliminou o Grêmio nos playoffs da Sul-Americana. Ele foi titular nos dois jogos contra o Tricolor.

A expectativa é de que o atleta já esteja à disposição de Mano Menezes para o jogo de sábado (23) contra o Ceará, na Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Carreira

Nascido no Japão, o atleta é naturalizado peruano. O início da carreira foi no país asiático em 2020, mas, desde 2023, está no futebol do Peru. No ano passado, chegou ao Alianza Lima, principal clube do país, e conquistou o seu espaço na equipe.

Conhecido como “Samurai”, Noriega tem convocações recentes para a seleção sul-americana. Na última rodada das Eliminatórias, ele chegou a entrar em campo na partida contra a Colômbia, que terminou com um empate sem gols.

Em 2025, o jogador disputou 36 jogos e marcou dois gols.