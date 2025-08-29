Noriega treina entre os titulares e pode fazer sua estreia pelo Grêmio

Noriega deve fazer a estreia pelo Tricolor no domingo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O treino desta sexta (29), no CT Luiz Carvalho, encaminhou o time do Grêmio para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. A grande novidade envolve a presença de Noriega na equipe titular. O peruano poderá fazer a estreia pelo Tricolor.

O trabalho teve a presença de Arthur. O meio-campista, que foi apresentado no começo da tarde, já consta no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e tem condições legais para atuar. A tendência é que ele fique de fora em virtude do condicionamento físico.

A equipe foi testada com Noriega, que atuava como volante no Allianza Lima, como zagueiro, função de origem do atleta de origem japonesa. Mano Menezes considera o ajuste já que perdeu Balbuena por lesão e o outro defensor destro do elenco é Jemerson, contestado pelo rendimento.

Mudança no meio-campo

O meio-campo deverá ser montado com três volantes. A novidade envolve Dodi, que volta de suspensão, ao lado de Cuéllar e Edenilson. No ataque, Carlos Vinicius, também retorna pelo mesmo motivo, deverá ficar no banco para manutenção de Braithwaite.

O provável Grêmio tem: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera.