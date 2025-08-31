Noriega destaca apoio do grupo na estreia e celebra empate do Grêmio com o Flamengo

Noriega foi um dos destaques do Grêmio em empate contra o Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Erick Noriega viveu uma estreia especial no Maracanã. Isso porque o chileno mostrou segurança na defesa, ajudou na marcação no meio-campo e ainda participou da jogada que originou o pênalti convertido por Tiago Volpi, que garantiu o empate por 1 a 1 com o Flamengo.

Após a partida, o jogador destacou o papel dos colegas de elenco na preparação para o jogo. Segundo ele, a confiança passada durante a semana foi determinante para que pudesse entrar em campo com tranquilidade diante de quase 70 mil torcedores.

— Nos primeiros dias, todo mundo falava comigo, me ajudou. Falaram que eu falava português, mas também em espanhol, com os companheiros que falam espanhol, foi tudo muito bem. A gente até toma mate depois do treino. Hoje todo mundo ficou feliz — relatou o chileno na zona mista.

Treinamentos e confiança

Noriega também destacou a semana de treinamentos como fator decisivo para a atuação gremista no Rio de Janeiro.

— Essa semana foi muito boa para mim e para o time. Treinamos bastante, estudamos muito os jogadores do Flamengo e acho que conseguimos fazer o que treinamos na semana. Não tivemos muitas chances para chutar no gol, mas a chance que tivemos foi pênalti — avaliou.

Recém-chegado ao Tricolor, o chileno ainda não teve contato direto com torcedores nas ruas, mas afirmou estar motivado pelo novo desafio.

— O torcedor ainda não me parou na rua, mas eu estou feliz. Ainda não fui para casa, estava no hotel com minha esposa e empresários. Mas, voltando da seleção, eu vou para casa. Eu estou muito feliz, de verdade, de estar em um clube muito grande, com muita história, campeão mundial. Vou seguir me esforçando para continuar jogando — disse.