No radar do Grêmio, Marcelo Grohe desembarca em Porto Alegre 

Marcelo Grohe está de volta a Porto Alegre. Depois de encerrar a sexta temporada no futebol da Arábia Saudita, o jogador desembarcou na madrugada desta segunda-feira (4) na capital gaúcha.

Grohe está em processo de mudança para o retorno ao Brasil, mas ainda não tem um acordo com o Grêmio. A direção ainda analisa a possibilidade de avançar pelo goleiro.

A ideia é avaliar a necessidade de integrar mais um jogador para a posição. Com as críticas recorrentes a Tiago Volpi e com Gabriel Grando sem desejo de renovação, Grohe seria um nome de estofo.

Reuniões no clube debateram sobre a possibilidade de seguir com as tratativas. O nome do goleiro foi oferecido recentemente e agrada a maioria dos dirigentes.

Aos 38 anos, Grohe está livre no mercado após o fim do contrato com o Al-Kholood. O jogador deixou o Grêmio no início de 2019, quando se transferiu para o Al-Ittihad.

