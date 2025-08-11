Grêmio

Pressionado
Notícia

No Grêmio, Mano tem aproveitamento inferior aos seus últimos trabalhos de recuperação no Brasileirão; veja os números

No ano passado, treinador tirou o Fluminense da lanterna do campeonato para a 13ª posição em 25 rodadas

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS