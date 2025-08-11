No Grêmio, Mano tem aproveitamento inferior aos seus últimos trabalhos de recuperação no Brasileirão; veja os números

Técnico soma 16 pontos em 12 jogos pelo Tricolor neste Campeonato Brasileiro. André Ávila / Agencia RBS

Mantido no cargo apesar da forte pressão, Mano Menezes segue com a mesma missão de que foi contratado: recuperar o Grêmio no Brasileirão. Aliás, é o mesmo objetivo de seus últimos trabalhos, no Corinthians, em 2023, e, principalmente, no Fluminense, em 2024.

O técnico chegou ao Tricolor em abril: à época, o time estava em 18º, com quatro pontos. De lá pra cá, somou 16 pontos em 12 jogos e encerrou o primeiro turno em 15º — com uma partida a menos. Campanha essa insuficiente para aliviar a pressão, ainda mais com as eliminações nas copas (do Brasil e Sul-Americana) e, mais recentemente, uma derrota vexatória em casa para o lanterna Sport.

Últimos trabalhos

Ainda que o contexto seja um tanto diferente, a torcida gremista pode realimentar uma esperança em Mano ao analisar os números dele pelo Flu, no ano passado. O técnico assumiu a equipe na última posição, na 14ª rodada, e a levou à 13ª colocação no fim do Campeonato — inclusive, em meio a isso, eliminou o Grêmio nas oitavas da Libertadores.

Já no seu trabalho anterior, quando assumiu o Corinthians em 2023 os números não foram tão favoráveis, ainda que o Timão já estivesse fora do Z-4. Eliminado da Sul-Americana em seu jogo de estreia, só restou o Brasileirão: foram 18 pontos em 13 jogos — terminou em 13º, duas posições atrás de quando assumiu o clube.

Portanto, até aqui, seu aproveitamento com o Grêmio no Brasileirão (44%) é inferior aos de seus últimos trabalhos (51% e 54%, respectivamente). Compare abaixo.

Os números dos últimos trabalhos de Mano Menezes

Corinthians (Brasileirão 2023)

— assumiu o time na 11ª posição, na 26ª rodada;

— terminou em 13º;

— ficou no cargo para a temporada seguinte;

13 jogos;

5 vitórias;

5 empates;

3 derrotas;

51% de aproveitamento.

Fluminense (Brasileirão 2024)

— assumiu o time na 20ª posição, na 14ª rodada;

— terminou em 13º;

— ficou no cargo para a temporada seguinte;

25 jogos;

11 vitórias;

7 empates;

7 derrotas;

53% de aproveitamento.

Grêmio (Brasileirão 2025)

— assumiu o time na 18ª posição, na 5ª rodada;

— está em 15º, na 19ª rodada, com um jogo a menos;

12 jogos;

4 vitórias;

4 empates;

4 derrotas;

44% de aproveitamento.

Produção: Leo Bender

