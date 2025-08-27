Negociações caras e poucas opções: o que o Grêmio pensa sobre a busca pelo meia ideal

Otávio interessa ao Grêmio. Divulgação / Al-Nassr

Os dirigentes do Grêmio reconhecem a necessidade de reforçar o elenco com a chegada de um meia antes do fechamento da janela de transferências. Nas últimas semanas, foram feitas sondagens, mas os altos valores envolvidos e as opções apresentadas têm afastado possíveis acordos. A ideia é trazer um jogador capaz de fazer a diferença no setor.

O entendimento da direção, neste momento, é claro: os atletas que realmente poderiam elevar o nível do time estão fora do orçamento Tricolor. O exemplo mais recente é o de Otávio. O Al-Nassr não teria interesse em manter o brasileiro no elenco, mas a liberação antecipada de seu contrato estaria na casa dos 15 milhões de euros (R$ 94 milhões).

Embora o jogador esteja disposto a reduzir consideravelmente os vencimentos para retornar ao Brasil, a negociação dificilmente avançará sem a colaboração do clube saudita. O contrato de Otávio com o Al-Nassr vai até junho de 2026.

O meia é visto como um nome capaz de mudar o patamar do setor de criação gremista. Por outro lado, outros atletas oferecidos ao clube e que até se encaixariam no orçamento têm sido descartados por não apresentarem nível superior ao dos atuais jogadores de Mano Menezes.