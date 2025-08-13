Grêmio

De saída
Notícia

Nathan Pescador se despede do Grêmio nas redes sociais: "Fiz amigos e conquistei títulos"

Jogador e clube rescindiram contrato, que iria até o final de 2025, na terça-feira (12)

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS