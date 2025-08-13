Nathan Pescador se despede do Grêmio nas redes sociais: "Fiz amigos e conquistei títulos"

Meia foi contratado em 2023. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Grêmio e Nathan Pescador chegaram a um acordo para rescisão do contrato do jogador na terça-feira (12). O meia publicou uma despedida ao clube nas redes sociais na noite desta quarta (13).

"Deixo aqui minha gratidão a todos do clube, desde os funcionários até os dirigentes e meus companheiros, que tive a honra de desfrutar o dia a dia nestes dois anos. É um clube onde fiz muitos amigos e conquistei títulos. Sucesso, Nação Tricolor!", diz a nota.

Contratado em 2023, e apresentado junto a André Henrique, Nathan fez ao todo 47 jogos pelo Grêmio. O meia termina a passagem pelo clube com apenas um gol marcado e uma assistência.

Em 2025, o jogador participou de apenas quatro partidas. Três das oportunidades foram dadas por Mano Menezes. Após entrar no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Vitória, o meia foi titular contra Bragantino e Sportivo Luqueño.

Confira a publicação