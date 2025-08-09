Morre Zélio Hocsman, histórico dirigente do Grêmio

Zelinho (E) foi um dos gremistas mais ilustres de sua geração Fernando Gomes / Agencia RBS

Histórico dirigente do Grêmio, Zélio Hocsmann morreu na tarde deste sábado (9), aos 87 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

Zelinho, como era conhecido no meio do futebol, foi um dos gremistas mais ilustres de sua geração. Participou de diversas diretorias do clube a partir dos anos 1980, além de atuar longo período como conselheiro. Foram oito mandatos no Conselho Deliberativo. Em 2022, se tornou conselheiro jubilado.

Empresário, também era membro do Conselheiro Benemérito e vice-presidente do Conselho Superior da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA).

Zélio era pai de Luciano Hocsman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Ele também deixa o filho Henrique e a esposa Anna. O velório será realizado no Crematório Metropolitano a partir das 9h deste domingo (10). A cerimônia de despedida será às 16h.

A Federação Gaúcha decretou luto oficial de três dias.