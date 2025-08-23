Mesmo recuperado de cirurgia, lateral desfalca o Grêmio contra o Ceará

Atleta está participando dos treinos no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Não será contra o Ceará, na noite deste sábado (23), que João Pedro voltará a vestir a camisa do Grêmio. Embora já venha participando dos treinos no CT Luiz Carvalho há mais de uma semana, o lateral-direito não foi relacionado novamente pelo técnico Mano Menezes.

O atleta não atua desde o fim de maio, quando sofreu uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo, durante a vitória sobre o Bahia, na Arena. Submetido a cirurgia, precisou passar por fisioterapia antes de ser reintegrado aos trabalhos com o restante do elenco.

Sem João Pedro e o reserva imediato João Lucas, afastado por lesão muscular, o Tricolor se viu obrigado a recorrer a improvisações na função. Primeiro, do zagueiro Gustavo Martins, depois dos volantes Camilo e Ronald.

Até mesmo pela escassez de laterais no elenco, a diretoria foi em busca de Marcos Rocha no Palmeiras. O experiente jogador fará a estreia neste sábado, a partir das 21h, na Arena.