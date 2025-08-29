Mesmo número, mais forte e ofensivo: como Arthur volta ao Grêmio após sete anos

Volante voltará a vestir a camisa 29, número que utilizou na conquista da Libertadores de 2017. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O torcedor do Grêmio pode esperar por uma versão diferente de Arthur. Mesmo que ele esteja novamente com número 29 às costas, o jogador que retorna ao clube que o formou é diferente. O meio-campista será apresentando oficialmente nesta sexta-feira (29), no auditório da Arena, depois de passar os últimos dias em Porto Alegre. Ele chegou a trabalhar com os companheiros na atividade da última quinta-feira (28), no CT Luiz Carvalho.

Mas o jogador que rumou para a Europa em 2018 não é mais o mesmo. Um atleta mais experiente, mais forte e preparado será visto em campo novamente pelo torcedor gremista. Mesmo que ele volte a vestir a camisa 29.

A programação traçada pelo Grêmio prevê que o volante não fará sua estreia neste domingo (31), às 16h, contra o Flamengo. A ideia é que o jogador não estará em boas condições para a partida no Maracanã. Então a definição foi por sua permanência em Porto Alegre, com foco na preparação para estar pronto para o jogo contra o Mirassol. Essa é a data prevista para o primeiro jogo de Arthur em seu retorno ao clube. Ele estará em campo na Arena, no dia 13 de setembro, após a parada do Brasileirão para a data Fifa.

— Tinha outras propostas melhores para Juventus e para mim. Eu não queria, eu bati o pé para voltar para o Grêmio, porque é a minha casa, como eu falei, minhas raízes. Conversei bastante com eles, falei do meu interesse em voltar para o Grêmio. E aqui estou, muito feliz, muito feliz por estar de volta — disse o volante, em material divulgado pelo clube.

A questão física, no entanto, não preocupa. O jogador apresentou ótimos índices físicos nos exames e testes feitos para a assinatura de contrato. Resultados melhores do que de alguns dos jogadores da equipe, que estão em atividade. O que ainda atrasará seu retorno ao campo é o pouco tempo de preparação nas atividades com bola.

Passos à frente na carreira

A falta de ritmo de jogo será atacada nos treinamentos no CT Luiz Carvalho. Ele apresentou bons números pelo Girona, mesmo sem sequência na Juventus. Somando seus jogos por Al Shabab e Grêmio, Cuéllar disputou 910 minutos em 2025. Arthur disputou o campeonato espanhol entre janeiro e maio. Mesmo assim, sem entrar em campo desde o dia 25 de maio, o volante jogou 942 minutos.

Segundo fontes próximas a Arthur, o meio-campista pretende dar alguns passos à frente na carreira neste retorno a Porto Alegre. E não apenas no desenvolvimento profissional. Após ser utilizado de forma mais defensiva em algumas das passagens na Europa, como quando jogou pela Fiorentina como volante mais fixo na proteção defensiva, o meio-campista vê com bons olhos a perspectiva de atuar de forma mais ofensiva nessa volta ao Brasil.

Essa é uma ideia que também tem boa aceitação na comissão técnica. Mano Menezes estudará o aproveitamento de Arthur em dois cenários inicialmente. Assim como ele fez em alguns momentos na época que esteve na equipe sub-20, ele poderá ser aproveitado como meia.

Mas o cenário mais provável neste momento, até pela ausência de um meia com as características desejadas por Mano, é a utilização de um trio de meio-campistas. Cuéllar seria o volante mais próximo aos zagueiros, com Arthur e outro meio-campista mais liberados para a articulação das jogadas ofensivas.