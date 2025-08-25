Médico da seleção paraguaia projeta tempo de parada de Balbuena

Defensor se lesionou no empate com o Ceará, na Arena. André Ávila / Agencia RBS

Osvaldo Insfrán, médico da seleção paraguaia, fez uma projeção de que Balbuena deverá ficar longe dos gramados por quatro meses.

Em entrevista para a Rádio Monumental, de Assunção, o profissional revelou detalhes sobre o tratamento ao qual o zagueiro do Grêmio. Segundo ele, Balbuena será submetido a cirurgia para corrigir a fratura no tornozelo direito após o empate com o Ceará no último sábado (23).

— Fabián (Balbuena) apresentou uma fratura no perônio. Isso é algo que vai necessitar de tratamento cirúrgico e um período de recuperação de quatro meses aproximadamente — analisou o médico paraguaio.

Caso se confirme a projeção, o zagueiro não atuará mais nesta temporada. Situação semelhante à do volante Villasanti que, na semana passada, teve constatada ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo.

Ambos deveriam ser convocados para a data Fifa do início de setembro, quando serão disputadas as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

— No decorrer desta semana irão avaliar se o joelho está desinchando para ver o momento ideal para a cirurgia — comentou Insfrán.