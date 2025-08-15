Marcos Rocha: os bastidores do acerto entre Grêmio e Palmeiras

Marcos Rocha acertou com o Grêmio Cesar Greco / Palmeiras / Divulgação

O Grêmio acertou a contratação do lateral-direito Marcos Rocha, de 36 anos. A negociação com o Palmeiras avançou nas últimas horas, em função da urgência do Tricolor.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Grêmio não deve pagar nenhum valor ao Palmeiras. Como tinha contrato até o fim deste ano com os paulistas, o jogador conseguiu uma liberação amigável.

Com esta facilitação, o Tricolor encaminhou o acerto com o atleta, arcando com os salários. Em São Paulo, os vencimentos do jogador giravam em torno de R$ 450 mil mensais.

Multicampeão com o Palmeiras, o jogador perdeu espaço no elenco comandado por Abel Ferreira após a contratação de Khellven junto ao CSKA Moscou — a exemplo do que ocorreu com Mayke que, despertou o interesse do Grêmio, mas se transferiu para o Santos.

Como disputou apenas uma partida pelo Brasileirão e vinha treinando normalmente, Marcos Rocha poderá atuar pelo Grêmio de forma imediata. A tendência é de que ele fique à disposição para o duelo com o Ceará, no sábado (23), em Porto Alegre.