Marcos Rocha no Grêmio? Veja os números recentes do lateral que perdeu espaço no Palmeiras

Lateral atuou contra o Inter Miami no Mundial de Clubes. Cesar Greco / Palmeiras, Divulgação

O Grêmio está analisando a contratação de Marcos Rocha, lateral-direito multicampeão no Palmeiras. Ídolo do Verdão, o jogador de 36 anos é visto pelo Tricolor como uma opção para solucionar a urgência no setor, depois da venda de Igor Serrote e das lesões de João Pedro e Gustavo Martins (improvisado).

Mesmo com sua liderança e experiência, recentemente, o lateral perdeu espaço no Palmeiras, especialmente após a ascensão de Giay, neste ano, e, agora, a chegada de Khellven. Para o jogo desta quinta-feira (14), contra o Universitario, pela Libertadores, Marcos Rocha não foi relacionado.

Carreira vitoriosa

Revelado pelo Atlético-MG, onde também virou uma das referências do time campeão da Libertadores de 2013, Marcos Rocha chegou ao Palmeiras em 2018 numa troca por Roger Guedes, inicialmente por empréstimo. Depois, foi contratado em definitivo.

Chegou e fardou no Verdão. O lateral foi titular do time logo de cara e, aos poucos, foi cravando seu nome na história do clube. De 2018 pra cá, conquistou: quatro estaduais, três brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

Como joga

Na temporada passada, ainda esteve como titular — por vezes, revezando com Mayke. Apesar da idade, seguiu sendo peça fundamental na equipe de Abel Ferreira.

— Ele chega ao Palmeiras bastante ofensivo e vai baixando, passa a fazer nas últimas temporadas um terceiro zagueiro para dar qualidade na saída de bola. Já não é aquele lateral que vai até o fundo, volta, vai até o fundo, volta. Acabou sendo importantíssimo na saída de bola, mesmo sem o vigor físico que tinha, mas foi caindo de rendimento naturalmente e foi perdendo espaço — avaliou Rodrigo Fragoso, setorista do Palmeiras pela TNT Sports.

Neste ano, ainda ocupou a titularidade no início da temporada, no Estadual, mas foi perdendo espaço para outros atletas da posição, especialmente Giay, que ressurgiu na equipe. A última vez em que Marcos Rocha entrou em campo foi em 3 de agosto, no empate em 2 a 2 com o Vitória, pelo Brasileirão. Antes disso, havia sido no Mundial de Clubes, diante do Inter Miami.

Fim de ciclo

Seu contrato é válido até dezembro deste ano. Portanto, ao que tudo indica, o ciclo vitorioso entre o lateral e o Palmeiras está se encaminhando para o fim. Mas este final, segundo o setorista do clube, Rafael Oliva, repórter do portal Itatiaia, é tratado com muita cautela pelo Verdão:

— A intenção do Palmeiras é discutir o futuro dele mais para frente, e tomar a decisão em conjunto, quer respeitar a história dele. Ele já conquistou todos os títulos que você possa imaginar. É uma liderança. Quando o Gustavo Gomes não tá, ele é o capitão do time.

A carreira de Marcos Rocha

CRB (empréstimo - 2008)

27 jogos

3 gols

Ponte Preta (empréstimo - 2010)

12 jogos

América-MG (empréstimo 2010-2011)

68 jogos

5 gols

11 assistências

Atlético-MG (2009-2017)

301 jogos

13 gols

27 assistências

4x Campeão Mineiro (2012, 2013, 2015 e 2017)

Campeão da Libertadores (2013)

Campeão da Recopa Sul-Americana (2014)

Campeão da Copa do Brasil (2014)

Campeão da Flórida Cup (2016)

Palmeiras (2018-2025)

340 jogos

9 gols

38 assistências

4x Campeão Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024)

3x Campeão Brasileiro (2018, 2022 e 2023)

2x Campeão da Libertadores (2020 e 2021)

Campeão da Copa do Brasil (2020)

Campeão da Recopa Sul-Americana (2022)

Campeão da Supercopa do Brasil (2023)

