Marcos Rocha é o jogador mais velho contratado na gestão Alberto Guerra; confira o top 10

Nesta quinta-feira (21), Marcos Rocha foi oficialmente apresentado pelo Grêmio. Ele chega para assumir a titularidade na lateral direita do time. Aos 36 anos, é o jogador mais velho contratado na gestão Alberto Guerra.

Antes, o posto era divido entre Diego Costa, Marchesín e Luis Suárez, que tinham 35 anos quando foram trazidos ao Grêmio. Dentro do top 10, ainda aparece Balbuena, 33 anos, zagueiro que também chegou nesta janela e formará a defesa gremista com Rocha.

Experiência

Marcos Rocha perdeu espaço no Palmeiras em 2025, clube onde foi 12 vezes campeão e um dos líderes do vestiário. Sua vaga foi ocupada por Giay, que atende melhor às exigências físicas do estilo de jogo pensado por Abel Ferreira. Na sua apresentação, Rocha afirmou que tem capacidade para ajudar na evolução do Grêmio como clube:

— Eu posso ajudar com um pouco de experiência e liderança. Até brinquei com os meninos, que eu sou um pouco chato, porque eu treino em alta intensidade, acho que a gente já se prepara durante os treinamentos para os jogos.

O lateral realizou o primeiro treino como jogador do Grêmio nesta quarta-feira (20). A tendência é de que Marcos Rocha esteja disponível para atuar no sábado (23), às 21h, contra o Ceará, na Arena, pelo Brasileirão.

Os 10 jogadores mais velhos contratados na gestão Alberto Guerra

Marcos Rocha (36 anos)

Diego Costa (35 anos)

Marchesín (35 anos)

Luis Suárez (35 anos)

Edenilson (34 anos)

Tiago Volpi (34 anos)

Braithwaite (33 anos)

Rafael Cabral (33 anos)

Reinaldo (33 anos)

Balbuena (33 anos)

