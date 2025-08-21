Marcos Rocha é apresentado: "Vou fazer de tudo para deixar meu nome na história do Grêmio"

Marcos Rocha é apresentado como novo jogador do Grêmio. Bruno Flores / Agência RBS

O Grêmio apresentou mais um reforço em 2025. Trata-se do lateral-direito Marcos Rocha, 36 anos, que chega para ajudar o Tricolor até o final de 2026. Ele falou pela primeira vez como jogador gremista, nesta quinta-feira (21), no auditório da Arena do Grêmio.

— Estou bastante contente em poder estar vestindo essa camisa e representar o Grêmio. Tenho certeza que juntos vamos conquistar algo ainda maior para que a gente possa continuar escrevendo o nome na história do clube — disse Marcos Rocha, que vai utilizar o número 14.

— Vim pela história do Grêmio, pela grandeza do Grêmio, sabemos que nós fazemos parte do ecossistema que representa o Grêmio. A partir do momento que eu tive o primeiro contato, a escolha pesou pela história, a grandeza do Grêmio. Vou fazer de tudo para deixar meu nome nessa história também — explicou o motivo da vinda.

O lateral realizou o primeiro treino como jogador do Grêmio nesta quinta. A tendência é de que Marcos Rocha já esteja disponível para atuar no sábado (23), às 21h, contra o Ceará, na Arena, pelo Brasileirão.

— Acho que dá para buscar algo ainda dentro do Campeonato Brasileiro, como chegar na zona de classificação da Libertadores. Acho que tem que ser um dos objetivos, porque o Grêmio está investindo e trabalhando para isso. O clube te entrega uma estrutura que permite trabalhar da melhor maneira possível para que a gente possa estar rendendo — relatou o lateral.

Experiência vitoriosa para ajudar o Grêmio

Além de auxiliar na lateral-direita, Rocha tem experiência para ajudar na evolução do Grêmio como clube. 12 vezes campeão pelo Palmeiras, nos últimos sete anos, sendo capitão da equipe de Abel Ferreira em alguns Momentos, ele revelou no que pode auxiliar o Grêmio.

— Eu posso ajudar com um pouco de experiência e liderança. Até brinquei com os meninos, que eu sou um pouco chato, porque eu treino em alta intensidade, acho que a gente já se prepara durante os treinamentos para os jogos — disse.

— Pretendo ficar por um bom tempo aqui. Acho que a ideia é fazer esse primeiro contrato, até 2026, depois avaliar se o meu rendimento foi importante para o clube e aí deixar na mão do Grêmio a importância de eu continuar ou não — complementou.

Trabalho com Mano Menezes

Marcos Rocha já trabalhou com Mano Menezes no Palmeiras. Foram poucos meses, pois o treinador deixou o cargo no final de 2019.

— Foi num momento difícil no Palmeiras, pois estavam acontecendo muitas mudanças, principalmente no elenco. Ele não teve muita oportunidade para mostrar o trabalho — contou.