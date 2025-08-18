Marcos Rocha desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Expectativa é de que Marcos Rocha esteja disponível para o jogo de sábado (23), contra o Ceará. Antonio Oliveira / Agencia RBS

Novo reforço do Grêmio, Marcos Rocha já está em Porto Alegre. O lateral-direito de 36 anos desembarcou no Aeroporto Salgado Filho na manhã desta segunda-feira (18).

O jogador realizará exames médicos nesta tarde e na manhã de terça-feira (19) antes de assinar com o Tricolor até o fim de 2026. Ele estava no Palmeiras desde 2018. No clube paulista, conquistou 12 taças, incluindo duas Libertadores e três Campeonatos Brasileiros.

Em sua chegada, o jogador foi breve nas palavras:

— Estou bem feliz. Agora é fazer os exames e ver o que vai dar.

A expectativa é de que o atleta esteja à disposição de Mano Menezes para o jogo de sábado (23) contra o Ceará, na Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Carreira

Revelado no Atlético-MG, Marcos Rocha foi campeão da Libertadores, em 2013, além da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil no ano seguinte. Em 2018, ele foi emprestado ao Palmeiras em uma troca que envolvia a ida de Roger Guedes ao Galo. No ano seguinte, o defensor foi contratado em definitivo.

No time paulista, Marcos Rocha foi um nome importante da era vitoriosa comandada por Abel Ferreira. Na equipe, conquistou duas Libertadores (2020 e 2021), três vezes o Campeonato Brasileiro (2018, 2022 e 2023) e a Copa do Brasil de 2020.

Nesta temporada, ele perdeu espaço no Palmeiras e não vinha sendo utilizado pelo treinador português.