Marcelo Marques prevê aumento da receita com Arena: "O Grêmio vai ganhar R$ 50 milhões"

Arena foi comprada por Marcelo Marques e repassada ao Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O empresário Marcelo Marques esteve nesta quarta-feira (27) no Sala de Redação, da Rádio Gaúcha. Além de anunciar a desistência da sua pré-candidatura para a presidência do Grêmio, outro tema abordado foi a Arena, recentemente comprada pelo empresário e repassada ao clube.

Segundo ele, o negócio gerará um aumento significativo do caixa. O Grêmio deixará de pagar a cessão onerosa de lugares para acomodar os associados que têm direito a assistir às partidas, um valor aproximado de R$ 24 milhões anuais.

De acordo com seus cálculos, a Arena se sustenta praticamente sozinha, com R$ 21 milhões gerados entre camarotes, publicidade e cathering (serviços de alimentação).

— Em nossas contas, o Grêmio vai ganhar R$ 50 milhões por ano — afirmou.