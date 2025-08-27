Grêmio

Autossustentável
Notícia

Marcelo Marques prevê aumento da receita com Arena: "O Grêmio vai ganhar R$ 50 milhões"

Em entrevista no Sala de Redação, empresário apontou que o estádio se sustenta praticamente sozinho

Zero Hora

