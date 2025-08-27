Marcelo Marques desiste de ser presidente do Grêmio: "A política está à frente do clube"

Marcelo Marques esteve no "Sala de Redação". Jefferson Botega / Agencia RBS

Marcelo Marques não será candidato à presidência do Grêmio. O anúncio foi feito no programa "Sala de Redação". Segundo ele, o fator político foi o principal para ter essa posição.

— Não sou mais candidato. É uma decisão irreversível.

Um clube dividido entre os movimentos, a pressão da temporada atual, as cobranças que tem recebido, tudo pesou na tomada de decisão. Sua participação na atual gestão, de Alberto Guerra, também causou incômodo.

Ele ainda citou o crescimento de sua empresa, que está se expandindo para São Paulo. Mas foi a divisão interna que lhe fez desistir:

— O Grêmio existe, a gente ama o Grêmio desse jeito. Mas, realmente, por todo esse peso e mais essa questão política eu não vou me adaptar à política, eu não serei candidato. Será que tenho que ser presidente mesmo? Será que o certo não é ficar ajudando como Celso Rigo (empresário que empresta dinheiro para contratar)? Sou zero política. Dos 180 nomes, praticamente vi 10.

Veja o momento em que Marques anuncia decisão no "Sala de Redação"

O caldeirão político do clube, a pressão pública mesmo sem ser presidente, tudo pesou para a tomada da decisão:

— Foi uma análise equivocada minha de que conseguiria cuidar de tudo e, estando lá, passar por cima da questão política. Mas tem muitos que estão ali porque a política está à frente do clube.

Marcelo Marques garantiu que continuará ajudando financeiramente, especialmente em contratações. Manterá o acordo de só receber o dinheiro que emprestar após a resolução de outras pendências financeiras e de doar a Arena, comprada por ele por R$ 145 milhões e cedida ao clube.

Confira a íntegra da entrevista de Marques ao "Sala de Redação"

— Não consigo fazer política. Pô, precisa comprar a Arena? Compra a Arena. Precisa contratar um jogador? Vamos comprar um jogador. Porque aí é a decisão que cabe a ti. Mas o resto é difícil. É um problema meu, junto com todo o peso que eu carrego, fui pegando demais. Não vou vencer. Não vou vencer, tem que ser sincero. E vai ter algum outro candidato a presidente que está acostumado com esse mundo e vai se dar melhor do que eu.

E as negociações do Grêmio após a desistência de Marcelo Marques?

Candidatura no futuro?

O empresário vai se afastar do processo político:

— Não posso indicar ninguém. Eu indicaria o Celso Rigo, mas eu sei que ele não quer ser presidente.

Por fim, abriu portas para o futuro:

— Posso me preparar para o melhor. Daqui a 10, 12 anos, quem sabe? Embora tenha perdido a credibilidade por ter saído nessa hora.

Montagem das chapas para renovação do Conselho Deliberativo

Com a desistência de Marcelo Marques de concorrer à presidência do Grêmio, as eleições gremistas voltam a esquentar. Também ganha peso a primeira parte do processo eleitoral gremista, a renovação de 150 cadeiras do Conselho Deliberativo.

As chapas interessadas em concorrer precisam realizar até sexta-feira (29) suas inscrições. A eleição será realizada em 27 de setembro. Os eleitos exercerão mandato que vai até 2031. Entenda como funcionar a renovação clicando aqui.

LEIA TAMBÉM Como a desistência de Marcelo Marques à presidência do Grêmio foi recebida no Inter



