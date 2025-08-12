Grêmio

Má fase
Notícia

Mano Menezes projetou melhora de 30%, mas Grêmio teve uma piora forte; veja números

Treinador apostava que a parada para o Mundial faria o time evoluir, mas rendimento no Brasileirão caiu pela metade

Zero Hora

