Mano Menezes projetou melhora de 30%, mas Grêmio teve uma piora forte; veja números

– Com os jogadores que temos aí, vejo um percentual potencial de melhora de 30% para chegarmos bem na segunda parte (do Brasileirão).

A frase acima foi dita por Mano Menezes em entrevista exclusiva ao Grupo RBS no dia 6 de junho. Nessa época, o Grêmio vinha em ascensão na Série A. Uma semana depois, com o empate em 1 a 1 diante do Corinthians, o Tricolor ocupava a 11ª posição com 16 pontos em 12 partidas. Ou seja, 44% de aproveitamento.

Após os 30 dias sem jogos, com mais de duas semanas somente dedicadas a treinos, a projeção de Mano nem de perto se confirmou. Pegando o recorte apenas no Brasileirão, o Grêmio jogou seis vezes e caiu para o 15º lugar. Isso porque fez apenas quatro pontos, o que significa um aproveitamento de 22% – a metade do que tinha. Ou seja: o time piorou em 50% o rendimento na Série A na comparação do antes e do depois do Mundial de Clubes.

Diante desse cenário, é incerta a permanência do treinador no cargo. Nesta terça-feira (12), uma reunião entre Mano e a direção pode selar o rompimento do contrato, embora as manifestações de apoio ao seu trabalho após a derrota para o lanterna Sport.

Além da involução no campeonato nacional, o Grêmio de Mano fracassou na Copa Sul-Americana após as férias de inverno. Na disputa dos playoffs, não conseguiu vaga nas oitavas ao ser eliminado pelo Alianza Lima. No Peru, levou 2 a 0. Em Porto Alegre, ficou no empate em 1 a 1, no jogo que marcou a "estreia" da Arena sob nova administração.

Brasileirão

Grêmio antes do Mundial:

16 pontos

12 jogos

44% de aproveitamento

11º lugar

Grêmio após o Mundial

4 pontos

6 jogos

22% de aproveitamento

15º lugar