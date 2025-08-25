Mano prepara volta de Cristaldo ao Grêmio: "Jogador de extrema qualidade"

Cristaldo pode retornar à titularidade no time do Grêmio. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O técnico Mano Menezes irá "desarquivar" o meia Cristaldo. Após o empate contra o Ceará, neste domingo (24), o treinador sinalizou que o argentino deve voltar a receber oportunidades.

Conforme indicado pelo treinador, o camisa 10 não se adaptou ao longo da temporada ao modelo de jogo da equipe, desenvolvido no início do ano pelo antecessor Gustavo Quinteros.

— O Grêmio não era um time de jogo posicional, era um time de verticalidade, vocês sabem disso. Então, a equipe foi pensada para ser assim. Talvez por isso o Cristaldo tenha sofrido tanto e tenha baixado de rendimento a partir de um determinado momento — declarou o técnico, após o empate por 0 a 0 com o Ceará, neste domingo (24).

Agora, porém a partir de ajustes feitos por Mano na forma de jogar da equipe, sobretudo com a consolidação de Cuéllar como peça-chave no meio-campo, o comandante acredita que Cristaldo pode voltar a render.

— Agora, quando as coisas começam a voltar para o caminho, talvez possamos tê-lo de volta em alguns momentos, porque (Cristaldo) é um jogador de extrema qualidade e sabe fazer a função nesse lugar — completou.

Nos últimos sete jogos, Cristaldo entrou no segundo tempo em apenas três oportunidades. Já em quatro jogos, amargou a reserva, sem ser aproveitado.