Mano Menezes sobre a importância do ponto ganho pelo Grêmio contra o Flamengo: "Que seja algo motivador"

Mano Menezes após empate contra o Flamengo. Filipe Duarte / Agência RBS

O ponto conquistado pelo Grêmio contra o Flamengo, no domingo (31), ao empatar em 1 a 1, em pleno Maracanã, precisa ser comemorado. O Tricolor enfrentou o líder do Brasileirão, que vinha de uma goleada de 8 a 0 contra o Vitória, e agora terá duas semanas sem partidas.

Esse período de data Fifa será importante para o retorno de atletas lesionados, além das novas contratações ganharem ritmo de jogo.

Na tabela, o ponto é importante porque leva o Grêmio aos 25 pontos no Brasileirão.

— A gente leva esse ponto, vamos saber valorizar ele bem, por conta do momento, de tudo que está acontecendo. Que esse ponto seja algo motivador para a gente nas próximas rodadas, em que teremos a volta de jogadores que estão fora — disse Mano Menezes, em entervista coletiva após o jogo.

Preparação dos reforços

Sobre o futuro do Tricolor, após a data Fifa, o treinador ressaltou a importância da chegada de novos jogadores, como o volante Arthur, apresentado na última semana.

— Ganhamos mais um ou dois jogadores, isso que é importante nessa hora, começar a crescer, começar a ter time. Dar entrosamento do meio para frente para termos mais qualidade quando os adversários nos propiciarem controle maior. Com um jogo mais qualificado, temos que decidir jogos na nossa casa também — explicou.

O próximo desafio do Grêmio será justamente na Arena, no dia 13 de setembro, contra o Mirassol.

Veja a íntegra da entrevista coletiva de Mano Menezes