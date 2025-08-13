Mano Menezes prepara mudanças no Grêmio e planeja recorrer aos "cascudos"

Cuéllar está recuperado de lesão e pronto para voltar. Guilherme Testa / Grêmio FBPA

O técnico Mano Menezes prepara uma pequena "cirurgia" no Grêmio. Conforme apurado por Zero Hora, o treinador barrará nomes que não estão rendendo ou que demonstram falta de comprometimento. A ideia será apostar nos cascudos.

Uma avaliação interna é de que há jogadores sentindo a pressão do mau momento e que, por isso, a equipe demonstra afobação após os primeiros minutos dos jogos.

Oscilações dos jovens

Outro diagnóstico aponta que os jovens Riquelme e Alysson apresentam oscilações. Algo normal para a idade, mas um sinal de que os garotos não estão prontos para serem protagonistas do time neste momento de pressão.

Isso não significa, necessariamente, que os dois serão barrados, mas a ideia da entrada de jogadores mais experientes visa também dar mais tranquilidade aos garotos.

Quem entra?

O time será definido no decorrer da semana. Mas nomes como Kannemann, Cuéllar, Edenilson e Pavon despontam como candidatos a uma vaga na equipe na partida contra o Atlético-MG, no domingo (17). Ao mesmo tempo, a experiência de titulares como Tiago Volpi, Balbuena e Marlon é valorizada internamente.