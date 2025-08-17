Mano Menezes menciona Marcos Rocha e fala sobre reforços no Grêmio

Mano Menezes durante vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG. Lucas Uebel / Grêmio

Após a vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG, neste domingo (17), em Belo Horizonte, Mano Menezes conversou com a imprensa. Um dos questionamentos para o treinador foi sobre os reforços que devem chegar nos próximos dias.

Arthur está muito próximo de voltar ao Tricolor, após sete anos da sua venda para o futebol europeu. Erick Noriega, do Alianza Lima, é outro meio-campista que deve ser anunciado em breve.

Esses foram dois nomes citados pelo repórter na pergunta. Porém, Mano Menezes fez questão de mencionar Marcos Rocha, que se despediu do Palmeiras, e também deve ser anunciado pelo Grêmio.

— Entendemos que deveríamos trazer alguns jogadores, e que isso era importante nessa hora. Estamos trabalhando para trazer jogadores faz dois meses, mas não é fácil — disse o treinador, que completou:

— Você vê que quando você olha no mercado e gosta de um jogador, mas eles falam rapidamente que custa 15 milhões de euros. Não se tem 15 milhões de euros para fazer no mercado brasileiro, de um modo geral, com raras exceções dos clubes. Então nós temos que encontrar outras alternativas e ser criativos, achar aquele jogador com as características que nós queremos, e que queiram vir, que é importante.

A vitória de virada, fora de casa, é uma resposta importante para o torcedor gremista. Na rodada anterior, o Grêmio perdeu para o Sport, lanterna do Brasileirão, na Arena. Reforços foram cobrados e a permanência de Mano Menezes foi questionada.

— As coisas vão entrando nos eixos, o torcedor começa a ver o trabalho, que não é só um discurso. Nós estamos realmente caminhando na direção daquilo que estamos falando, para que as palavras ganhem mais confiança e ganhem mais firmeza — finalizou.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (23), às 21h, na Arena. O adversário será o Ceará, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Confira a entrevista do técnico Mano Menezes: