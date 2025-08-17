Mano Menezes explica vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG: "Ideia mais clara do que fazer"

Mano Menezes falou após vitória do Grêmio em Belo Horizonte. Bruno Flores / Agência RBS

A vitória so Grêmio sobre o Atlético-MG, no domingo (17), pelo Brasileirão, alivia a pressão no clube e mostra que é possível Mano Menezes encontrar alternativas para o time jogar melhor. O treinador montou uma formação diferente, mas com um propósito bem definido.

Kannemann e Balbuena fizeram dupla de zaga pela primeira vez. Ronald foi improvisado na lateral direita e deu mais segurança defensiva.

Além disso, o treinador começou com três volantes no meio de campo.

— A nossa equipe teve uma ideia mais clara do que queria fazer. Trabalhamos desde quinta-feira voltados para esse jogo, é um direito que temos por estar numa competição só. Enquanto o nosso adversário estava jogando na quinta, nós estávamos trabalhando para jogar — explica Mano.

— Entendemos que colocar três jogadores por dentro, fazendo um 4-5-1, seria, taticamente, a maneira mais adequada de tentar enfrentar o Atlético, que é um time que trabalha muito por dentro. Não é uma equipe de ficar cruzando bola na área, não tem um centroavante de área, então trabalha tirando você do lugar e tem muita qualidade para fazer isso — complementa.

Mano elogia superação do time

Apesar de sair perdendo, com um belo gol de Gustavo Scarpa de fora da área, o Grêmio buscou a virada. Foram dois gols de escanteio, um de Edenilson e outro de Balbuena. No final, Aravena marcou o gol que selou a vitória.

— Fizemos os gols no momento certo, isso é importante. Em outros momentos tivemos chances claras e não fizemos. A equipe errou pouco, esse é o segundo ponto importante, ela errou pouco no meio de campo, acho que a reestreia de Cuellar deu, em termos de posicionamento nesse lugar do campo, uma segurança para a saída de bola, e a equipe usou isso bastante no segundo tempo mais — relatou o treinador, mencionando o volante colombiano, que não atuava desde maio deste ano.

O terceiro motivo elencado por Mano Menezes foi a superação: