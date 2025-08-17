Mano Menezes explica vitória do Grêmio sobre o Atlético-MG: "Ideia mais clara do que fazer"

A vitória so Grêmio sobre o Atlético-MG, no domingo (17), pelo Brasileirão, alivia a pressão no clube e mostra que é possível Mano Menezes encontrar alternativas para o time jogar melhor. O treinador montou uma formação diferente, mas com um propósito bem definido.
Kannemann e Balbuena fizeram dupla de zaga pela primeira vez. Ronald foi improvisado na lateral direita e deu mais segurança defensiva.
Além disso, o treinador começou com três volantes no meio de campo.
— A nossa equipe teve uma ideia mais clara do que queria fazer. Trabalhamos desde quinta-feira voltados para esse jogo, é um direito que temos por estar numa competição só. Enquanto o nosso adversário estava jogando na quinta, nós estávamos trabalhando para jogar — explica Mano.
— Entendemos que colocar três jogadores por dentro, fazendo um 4-5-1, seria, taticamente, a maneira mais adequada de tentar enfrentar o Atlético, que é um time que trabalha muito por dentro. Não é uma equipe de ficar cruzando bola na área, não tem um centroavante de área, então trabalha tirando você do lugar e tem muita qualidade para fazer isso — complementa.
Mano elogia superação do time
Apesar de sair perdendo, com um belo gol de Gustavo Scarpa de fora da área, o Grêmio buscou a virada. Foram dois gols de escanteio, um de Edenilson e outro de Balbuena. No final, Aravena marcou o gol que selou a vitória.
— Fizemos os gols no momento certo, isso é importante. Em outros momentos tivemos chances claras e não fizemos. A equipe errou pouco, esse é o segundo ponto importante, ela errou pouco no meio de campo, acho que a reestreia de Cuellar deu, em termos de posicionamento nesse lugar do campo, uma segurança para a saída de bola, e a equipe usou isso bastante no segundo tempo mais — relatou o treinador, mencionando o volante colombiano, que não atuava desde maio deste ano.
O terceiro motivo elencado por Mano Menezes foi a superação:
— Teve momentos que sofremos também. O adversário impõe esse jogo de qualidade, você também precisa passar por isso com resignação, com entrega, mas acredito eu que os jogadores só fizeram isso, em termos de comprometimento, porque acreditaram muito naquilo que propomos como ideia, como maneira de se comportar e como trabalho — disse.