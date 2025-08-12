Mano Menezes é mantido como técnico do Grêmio após reunião com presidente

Mano tem duas vitórias, dois empates e cinco derrotas desde a parada para o Mundial de Clubes. Lucas Uebel / Gremio.net

A primeira reunião desta terça-feira (12) no CT Luiz Carvalho foi concluída. Após uma conversa entre Alberto Guerra e Mano Menezes, a direção deu um voto de confiança na manutenção do trabalho.

A ideia de mudanças na comissão técnica não avançou em debates dentro da direção desde a derrota para o Sport, que deixou o clube em 15º lugar, quatro pontos acima do Z-4 do Brasileirão. A convicção da direção é de que o melhor caminho para o Tricolor recuperar um bom momento no Brasileirão é a manutenção do trabalho atual.

Depois do voto de confiança público do vice de futebol, Alexandre Rossato, no último domingo, Guerra também ouviu de Mano que o técnico sente-se em condições de tirar melhor rendimento da equipe.

Como Mano recebe na Arena cerca de R$ 900 mil mensais, uma eventual rescisão custaria aos cofres tricolores aproximadamente R$ 2,7 milhões.

O presidente retornou nesta terça a Porto Alegre após passar a segunda-feira em um evento da CBF sobre a implementação do Fair Play Financeiro no Brasil.

No domingo, após a derrota por 1 a 0 para o Sport na Arena, Rossato garantiu a permanência de Mano. O treinador também falou sobre seu trabalho, mas citou que precisaria ver evolução a curto prazo ou pediria para deixar o clube.

Depois da parada do calendário para o Mundial de Clubes, o Grêmio disputou nove jogos. São duas vitórias apenas (São José, pela Recopa, e Fortaleza, pela Série A), dois empates e cinco derrotas.

