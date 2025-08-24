Mano Menezes aprova atuação do Grêmio em empate com o Ceará: "Futebol bem jogado"

Mano Menezes aprovou atuação do Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio teve a oportunidade de conquistar sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão, mas tropeçou contra o Ceará, em casa, no sábado (23). Na Arena, esbarrou nas chances desperdiçadas e ficou no 0 a 0 contra a equipe cearense.

Apesar de somar apenas um ponto na tabela, o técnico Mano Menezes aprovou a atuação gremista pela 21ª rodada do campeonato.

— Depois do jogo que fizemos contra o Sport, quando saímos tristes, fizemos uma partida melhor como equipe. Esse é o ponto de partida que acredito que a análise vai caminhar. Essa é a que vamos levar. Falei aos jogadores isso. Quando saímos do jogo anterior, não saímos com nada. Hoje saímos com um jogo bem jogado, com limitações. E como vamos trabalhar para as resolver. Essa é a direção em que vamos caminhar.

O treinador também foi questionado sobre quando o Grêmio poderá ambicionar coisas maiores no campeonato, como uma vaga na Libertadores. Atualmente, o time de Mano Menezes chegou aos 24 pontos e se manteve na 13ª posição na tabela.

— Eu não gosto muito de fazer essas previsões porque elas não valem absolutamente nada. Todo mundo faz previsão, mas eu acho que de período em período você tem que rever aquilo que você está entregando para ambicionar mais, a gente não pode criar uma realidade que não existe. Eu penso que nas próximas rodadas vão estar as possibilidades que teremos para frente, vai depender daquilo que produzimos como equipe nos próximos cinco jogos — completou Mano.

Confira a coletiva de Mano Menezes

O Grêmio volta a atuar no próximo domingo (31) contra o Flamengo. O Tricolor jogará às 16h no Maracanã.