Mano faz testes no meio e prepara uma "nova fase" para Cuéllar no Grêmio

Recuperado de lesão, Cuellar não atua desde junho. @Gremio / X / Divulgação

O técnico Mano Menezes prepara uma "nova fase" para o volante Cuéllar no Grêmio. Recuperado de lesão muscular, o colombiano deve retornar ao time neste domingo (10), contra o Sport. Será o primeiro jogo do meio-campista após três meses.

No treino desta sexta (8) pela manhã, o treinador fez testes com Cuéllar e Edenilson ao lado de Dodi, em função da incerteza física que envolve Villasanti. Porém, a maior tendência ainda é de que o colombiano inicie no banco e entre no segundo tempo.

Independentemente disso, porém, Mano Menezes aposta em Cuéllar como uma peça mais assídua na equipe segundo semestre.

A avaliação da comissão técnica é de que o colombiano fez poucos trabalhos de força ao ser contratado, o que prejudicou à sua readaptação ao futebol brasileiro, após seis meses no mundo árabe.

Contudo, já recuperado de lesão, o volante fez uma espécie de pré-temporada nas últimas semanas para aguentar a sequência de jogos, e a expectativa é de uma resposta positiva a partir de agora.

A qualidade no passe do atleta é exaltada por Mano como um trunfo para aprimorar a saída de bola gremista.

Partida contra o Sport

Para o jogo contra o Sport, a principal novidade será o zagueiro Balbuena, contratado do futebol russo. O atleta será titular ao lado de Wagner Leonardo. Já no ataque, Braithwaite deve ser atração, apesar de conviver com dores no pé direito. No mais, Marlon e Cristian Olivera voltam de suspensão.

A provável escalação gremista tem: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti (Cuellar), Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.

