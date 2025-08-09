Mano define time do Grêmio para enfrentar o Sport; confira a escalação

Mano Menezes deverá promover estreias no time do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio finalizou a preparação para enfrentar o Sport, neste domingo (10), às 20h30min, na Arena. O último treino antes da partida aconteceu neste sábado (9), com portões fechados.

Na atividade, o técnico Mano Menezes trabalhou a escalação que iniciará o confronto diante do lanterna do Brasileirão. A principal novidade é a titularidade de Balbuena, que fará sua estreia na vaga de Kannemann, suspenso pelo terceiro amarelo.

Um mistério ainda é mantido nos bastidores: a situação de Villasanti. O volante tem convivido com dores no púbis, mas deve ter condições de ser titular. Caso parecido com o de Braithwaite, que se sentiu novo incômodo no pé direito, mas também deve estar na formação inicial.

No caso do paraguaio, Mano esboçou uma possível alternativa com Cuellar jogando junto a Dodi. O colombiano está recuperado de uma lesão muscular e passou por um processo especial de preparação física.

Já no comando de ataque, caso Braithwaite não possa atuar, Carlos Vinicius é a alternativa. O centroavante recém-contratado pode jogar na vaga ou ao lado do dinamarquês, conforme a partida se apresentar ao treinador.

Duas voltas de titulares são importantes para o técnico Mano Menezes. Marlon e Cristian Olivera retornam de suspensão e são titulares. Ao mesmo tempo, sem um lateral-direito de ofício à disposição, o técnico deve improvisar o volante Camilo no setor.

Assim, a provável escalação gremista para iniciar o jogo tem: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Cuellar); Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite.