Mano cobra melhora do Grêmio a curto prazo e coloca limite para saída: "Não vou atrapalhar" 

Grêmio perdeu para o lanterna na Arena, no domingo. André Ávila / Agencia RBS

Muito pressionado após derrota do Grêmio para o lanterna Sport, por 1 a 0, na Arena, neste domingo (10), o técnico Mano Menezes falou sobre o resultado. O treinador lamentou o placar, e citou a necessidade de evolução a curto a prazo.

Segundo Mano, o time estagnou após a parada para o Mundial de Clubes. E reconheceu a própria responsabilidade no desempenho ruim da equipe, ao admitir que coloca um "limite" no próprio trabalho, mesmo garantido no cargo pela direção:

— Precisamos melhorar a parte coletiva. Isso precisa acontecer a curto prazo. Se isso não acontecer, não vou atrapalhar.

De acordo com o comandante, o time tem capacidade de render mais. E garantiu que, em nenhum momento, houve conversas para interrupção do trabalho após o resultado:

— Temos uma relação muito transparente. Todo mundo sabe como funciona o futebol — afirmou.

Treinamento aberto

Ainda na coletiva, Mano afirmou que deve "abrir um treinamento" para a imprensa ao longo da semana. E, no fim, avaliou o desempenho:

— Perdemos coletivamente. Sabíamos a jogada que o Sport iria utilizar. Então, é coletivo. É entendimento do que o adversário vai fazer — citou.