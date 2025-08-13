Mano avalia retorno de Kannemann na zaga do Grêmio 

Kannemann recebeu o terceiro amarelo contra o Fluminense Lucas Uebel / Gremio.net

O técnico Mano Menezes começa a encaminhar, a partir desta quarta-feira (13), a equipe do Grêmio para enfrentar o Atlético-MG, no domingo (17), em Belo Horizonte. Para o confronto, o treinador terá a volta de Kannemann, após cumprir suspensão, diante do Sport, na derrota do último final de semana. Com Balbuena, o treinador tem a chance de promover trocas na zaga.

Na reapresentação, além das reuniões internas pelo rendimento ruim das últimas semanas, que confirmaram a permanência da atual comissão técnica até o final de semana, os principais jogadores não treinaram no campo do CT Luiz Carvalho. Eles foram preservados e fizeram trabalhos regenerativos.

As sessões técnicas e táticas a partir desta tarde começam a ensaiar a formação para o jogo. Serão quatro treinos até sábado (16), véspera da viagem para Minas Gerais. Kannemann fica à disposição depois de ser baixa contra os nordestinos em virtude da suspensão causada pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota contra o Fluminense. Diante do Sport, Mano rompeu a ideia com dois canhotos com a estreia de Balbuena.

O paraguaio, que aprimora a parte física, mesmo abaixo do condicionamento ideal e sem ritmo de jogo, já que não atuava desde maio, deixou boas impressões. Com isso, ele deve seguir como titular. O argentino vira alternativa a Wagner Leonardo, já que a opção por dois zagueiros canhotos foi uma saída pela ausência de atletas específicos da posição.