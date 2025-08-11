Grêmio

Mano afirma que vai abrir treino do Grêmio antes de jogo contra o Atlético-MG: "Grupo pode entregar mais"

Treinador reconheceu necessidade de dar resposta "a curto prazo" após derrota em casa para o lanterna Sport

Zero Hora

