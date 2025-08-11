Mano afirma que vai abrir treino do Grêmio antes de jogo contra o Atlético-MG: "Grupo pode entregar mais"

Tricolor deve ter treino aberto antes da partida do próximo fim de semana, pelo Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

O técnico do Grêmio, Mano Menezes, afirmou que vai abrir um treino do time ao longo da semana, antes da partida contra o Atlético-MG, no próximo fim de semana. A declaração aconteceu em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Sport, no domingo (10), na Arena.

Mesmo pressionado, Mano foi respaldado no cargo pela direção. Diante disso, o treinador afirmou que é necessário dar uma resposta "a curto prazo" para a torcida:

— Precisamos melhorar a parte coletiva. Isso precisa acontecer a curto prazo. Não vou atrapalhar — assegurou.

Questionado sobre o que é possível fazer para tirar algo a mais do time, Mano assegurou que irá abrir um dos treinos da semana, antes do confronto no próximo domingo (17), contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão.

Além disso, o técnico irá fazer uma conversa com os jogadores ao longo da semana, para falar sobre o andamento do trabalho. Na coletiva, Mano destacou a capacidade do elenco:

— Esse grupo pode entregar mais. Nunca vou me omitir de assumir isso. Essa responsabilidade é minha — assumiu.

O Grêmio volta a campo no próximo domingo (17), quando enfrenta o Atlético-MG. A partida acontece às 16h, na Arena do Galo.