Liderança, qualidade e experiência: os motivos para a aposta do Grêmio em Balbuena

Aos 33 anos, novo zagueiro gremista é considerado um acréscimo importante para o clube. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A cavalaria está chegando ao resgaste no Grêmio. E com o acréscimo de um general para se somar aos esforços para resolver o problema defensivo do time. Fabián Balbuena, 33 anos, tem a previsão de entrar na equipe a partir deste domingo (10) contra o Sport. Uma solução definitiva para o lado direito da defesa, posição carente desde a saída de Geromel.

Apelidado de General pela forma como comemora seus gols — ele bate continência em frente ao torcedor —, o novo zagueiro gremista é considerado um acréscimo importante para o clube. Além da questão técnica, o jogador é apontado como uma referência de liderança no vestiário junto aos companheiros.

— É um jogador que tem e alia essa capacidade técnica da função, espírito de liderança, que penso que precisamos agregar também. Essas referências ajudam muito numa equipe, passa a ter nome e sobrenome. Essas coisas influenciam até na maneira, às vezes, como a arbitragem se porta diante dos teus jogadores — avaliou Mano Menezes.

O momento do Grêmio certamente não é dos melhores para estreia. Um resultado ruim contra o Sport, lanterna e sem nenhuma vitória após 16 jogos no Brasileirão, provavelmente resultará em mudanças no clube. Mesmo assim, dentro deste cenário, é que Balbuena fará sua primeira partida ao lado de Wagner Leonardo por conta da suspensão de Kannemann.

As raízes do defensor estão próximas aos dois principais polos de futebol da América do Sul. O zagueiro nasceu em Cidade do Leste, onde fica a tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil.

— Ótima presença, posicionamento. É experiente, mas acima de tudo, tem voz de comando. É ótimo reforço. Defensor de bom passe, boa técnica e perigoso na bola aérea ofensiva. É ótima pessoa também — comentou Gustavo Barros Schelotto, ex-auxiliar da seleção paraguaia.

Duas passagens pelo Corinthians

Fabián Balbuena começou a carreira no Cerro de Franco. Passou por Rubiu Ñu, onde foi treinado por Arce, e depois teve oportunidades no Nacional-PAR e no Libertad. Em 2016, veio para o Corinthians e virou um dos grandes destaques da equipe paulista, tornando-se campeão brasileiro, até deixar o clube em 2018. Na Europa, defendeu o West Ham e o Dinamo de Moscou. Teve uma outra passagem pela equipe paulista, entre 2022 e 2023, mas o rendimento não foi parecido com a impressão deixada anteriormente.

Mas a razão para o rendimento abaixo do ideal passa muito por questões extracampo. O irmão mais novo do jogador, Kevin Balbuena, enfrentava o tratamento para um grave problema de saúde. E era o zagueiro que passava as madrugadas com o familiar no hospital.

— O Balbuena é muito líder, muito capitão sempre, com baita caráter, muito imposição física, mas, claro, hoje já mais veterano. Imagino que a tendência é que ele precisa estar um pouco mais protegido. Ele não é aquele cara de sair para a caça, de ter velocidade para ir atrás de centroavante rápido, mas se ele estiver bem posicionado e com uma boa proteção para ele também, ele vai tirar muita bola, vai ser muito importante para o Grêmio, pela experiência que ele tem — opinou Rodrigo Vessoni, setorista do Corinthians para o portal Meu Timão.

Em Porto Alegre desde o dia 24 de julho, o zagueiro passou por um período de preparação junto aos novos companheiros. Uma preparação que será posta em prática a partir deste domingo (10) em campo. E com a expectativa de repetir os bons momentos do jogador no Brasil.