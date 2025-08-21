Líder e referência na posição, Marcos Rocha é aposta do Grêmio para a lateral

Marcos Rocha é reconhecido como um dos pilares da era de conquistas do Palmeiras. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Uma das novidades do Grêmio para a sequência do Brasileirão chegou discretamente a Porto Alegre. Ele pode não ter o apelido de General, como é o caso de Balbuena, ou ser uma alternativa com potencial ainda desconhecido pelo torcedor como acontece com o volante nipo-peruano Erick Nogueira. Mas que ninguém se engane. Marcos Rocha vem para ajudar o Tricolor. Dentro e fora de campo.

Aos 36 anos, o lateral perdeu a condição de titular do Palmeiras em 2025. Um posto que ele teve desde que desembarcou em São Paulo. Contratado junto ao Atlético-MG em 2018, o jogador só não foi o dono absoluto da posição em 2023. Neste ano, quem mais jogou na função foi Mayke. Com Giay afirmado como o novo titular, o caminho para o Grêmio foi o escolhido por Marcos Rocha para dar seguimento na carreira.

— Marcos Rocha está na história do Palmeiras como um dos grandes laterais. Foi titular absoluto desde que chegou, ainda que tenha enfrentado lesões. Jogador de jogo grande e decisões. Neste ano, virou mais terceiro zagueiro pela questão física e perdeu a posição para Giay. Será importante pela liderança e experiência, mas não o vejo mais como lateral de ataque. Contratação boa de urgência — diz Alexandre Praetzel, comentarista da Band.

"Sempre foi um líder nato"

Mineiro, o jogador nasceu na cidade de Sete Lagoas. Revelado nas categorias de base do Atlético-MG, passou por Uberlândia e CRB antes de ter oportunidades na equipe mineira. Em 2010, começou a temporada na Ponte Preta. Mas foi no América-MG que o lateral virou destaque. O bom rendimento no rival o colocou de vez nos planos do Atlético. Ele ficou na equipe mineira até 2018, quando acertou com o Palmeiras.

— Sempre foi um líder nato. Desde que ele chegou e pegou uma época muito boa, uma safra muito boa de jogadores do Palmeiras. Ele construiu junto com esse elenco tudo que o Palmeiras hoje é. Sempre foi um cara muito profissional. Quando jogou, quando não jogou. É conhecido pelo rendimento em jogos grandes. Fazia alguns jogos ruins e tal, mas jogo grande ele sempre foi muito bem. É um cara que sempre se dedicou, sempre foi muito profissional, e acho que escreveu um nome gigantesco na história do Palmeiras, diria que tá na prateleira principal dos ídolos. Sempre representou muito em todos os aspectos - opinou o jornalista Leandro Boudakian.

Não que o currículo de Marcos Rocha precisasse de avalistas, mas um dos membros da direção certamente foi ouvido para a contratação. Comandado por Felipão no Palmeiras, o lateral comemorou o reencontro com seu ex-treinador em Porto Alegre.

— Treinador que teve passagem pelo Palmeiras e a gente conseguiu ter amizade e um contato. Fomos campeões brasileiros juntos em 2018. É um cara muito carismático, muito querido. Ele me convocou para a Seleção em 2014. Então, é um cara que a gente tem respeito e admiração muito grande, tem uma história maravilhosa no futebol nacional - comentou o jogador em entrevista à Grêmio TV.

O lateral será apresentado formalmente pelo clube nesta quinta-feira, na Arena. Mesmo assim, Marcos Rocha já está integrado aos trabalhos com os companheiros no CT Luiz Carvalho desde a última terça. E como é a expectativa, será inscrito no BID para ser titular do Grêmio neste sábado contra o Ceará.