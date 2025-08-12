Grêmio

Lateral-direito tem retorno vetado, e Mano mais uma vez terá que improvisar no Grêmio

Em recuperação de fratura no tornozelo esquerdo, João Pedro ainda não está pronto para voltar contra o Atlético-MG, no próximo domingo

Rodrigo Oliveira

Geison Lisboa

