Lateral-direito tem retorno vetado, e Mano mais uma vez terá que improvisar no Grêmio

João Pedro está afastado dos gramados por conta de lesão Jefferson Botega / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes mais uma vez precisará improvisar na lateral direita do Grêmio.

Em fase final de recuperação de lesão no tornozelo esquerdo, João Pedro ainda não terá condições de retornar aos gramados contra o Atlético-MG, neste domingo (17).

Existe a possibilidade de o volante Camilo, que vem sendo utilizado no setor, ser substituído por Edenilson ou Ronald. Outra opção mais remota seria Jemerson, que também já atuou na função.

O time será definido no decorrer da semana, mas é certo que mudanças serão feitas. Conforme apurado por Zero Hora, Mano Menezes deve dar prioridade aos jogadores mais experientes na montagem da equipe.

O treinador, aliás, correu risco de demissão. A sua entrevista pós-derrota para o Sport, no domingo (10), pegou mal junto à direção, em função de ter demonstrado pouca confiança no próprio trabalho, mesmo após ter sido bancado publicamente pelo vice de futebol Alexandre Rossato.

Em reunião no início da tarde desta terça (13), no entanto, Mano Menezes garantiu ao presidente Alberto Guerra que se sente em condições de tirar mais do grupo de jogadores, e foi mantido no cargo.

