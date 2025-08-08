Lanterna do Brasileirão, próximo adversário do Grêmio busca primeira vitória no campeonato

Técnico Daniel Paulista comandará sétima partida no Sport. Paulo Paiva / Sport / Divulgação

O Grêmio terá neste domingo (10), às 20h30min, um jogo importante para se distanciar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Apesar do adversário Sport estar na lanterna com seis pontos e não ameaçar o Tricolor na tabela, o torcedor entende que a vitória é obrigação, principalmente pela situação dos pernambucanos e pelo jogo ser disputado na Arena.

Após 16 rodadas, o Sport é o único clube que ainda não venceu no Brasileirão. Com cinco pontos de distância para o 19º colocado Juventude, a equipe é treinada pelo ídolo do clube Daniel Paulista, que é o terceiro técnico do time no campeonato. Antes, estiveram na equipe os portugueses Pepa e António Oliveira.

Desde a chegada do novo comandante, o Sport disputou seis partidas, com quatro empates e duas derrotas. Apesar de ainda não ter vencido, o clube pernambucano não perde há três jogos, feito que pode servir de motivação para os jogadores.

Pior campanha de primeiro turno na Série A?

Com apenas seis pontos em 16 rodadas, o Sport ainda pode ter a pior campanha da história de um primeiro turno de Campeonato Brasileiro. O feito é da Chapecoense em 2021, que terminou com seis pontos.

Segundo o repórter da Rádio Jornal, de Pernambuco, Antônio Gabriel, o principal motivo da campanha ruim foi o erro na montagem do elenco. No começo da temporada, o Sport investiu mais de R$ 60 milhões em jogadores que não corresponderam. Além disso, contratou três jogadores portugueses: o meia Sérgio Oliveira, o atacante Gonçalo Paciência e o zagueiro João Silva.

O trio recebe salário acima da média para o futebol brasileiro e não vem sendo utilizado. Dos três, apenas Sérgio Oliveira está afastado por lesão. As contratações foram feitas com o aval de Pepa, que treinava o clube no começo da temporada e foi campeão pernambucano.

Existe evolução?

Ex-Juventude, goleiro Gabriel foi uma das contratações da equipe nesta janela de transferências. Paulo Paiva / Sport / Divulgação

De acordo com Antônio Gabriel, o trabalho de Daniel Paulista é o melhor dentre os três técnicos. Após a chegada do treinadores, o Sport passou a ser um time mais defensivo, priorizando atletas de maior imposição física.

Quatro reforços do clube nesta janela já são titulares: o goleiro Gabriel, o zagueiro Ramon, além dos atacantes Derick Lacerda e Matheusinho. O quarteto ganhou espaço com Daniel Paulista e são melhores avaliados em relação aos jogadores que atuavam antes.

O principal destaque do time do Sport é o volante Zé Lucas, de 17 anos. Segundo o ge.globo, o clube espera vender o jogador por até 15 milhões de euros (cerca de R$ 96 milhões).

Provável escalação para enfrentar o Grêmio

Suspenso na última rodada, o meia Lucas Lima é a principal novidade para enfrentar o Grêmio. Paulo Paiva / Sport / Divulgação