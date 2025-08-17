Kannemann projeta reação após vitória do Grêmio: "Temos de usar esse jogo como ponto de partida"

Kannemann falou na zona mista após vitória sobre o Galo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

A vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste domingo (17), na Arena do Galo, foi celebrada como um alívio em meio à pressão da torcida e aos protestos antes da viagem a Belo Horizonte.

O resultado levou o Tricolor ao 13º lugar no Brasileirão e deu fôlego ao técnico Mano Menezes. Na zona mista após a partida, Kannemann destacou que a atuação precisa servir de referência para a sequência da temporada.

— O começo do campeonato não foi muito bom para nós. Conseguimos ter uma pequena evolução antes da parada. E hoje (domingo, 17), com essa vitória, acho que conseguimos melhorar de novo. Mas não podemos ficar aqui, temos de usar esse jogo como um ponto de partida, como uma base para que seja como hoje ou para melhor — afirmou o argentino.

Parceria com Balbuena

O capitão gremista também comentou a concorrência e a convivência com Balbuena na zaga. Para ele, a disputa interna fortalece o grupo.

— O Grêmio precisa dos melhores jogadores, não vamos mentir, que o dinheiro do Grêmio possa comprar. Teremos que, depois, competir entre nós para ver quem está melhor. Sou uma das pessoas que pensa dessa maneira e, quando todo mundo está sempre no limite para jogar e dar o melhor, todo mundo melhora — disse.

Kannemann ainda foi questionado sobre a possível volta de Arthur ao clube, mas evitou projeções.

— Olha, não tenho ideia. Sinceramente. É meu amigo, mas falo de outras coisas, não de futebol. Se ele vier para nos ajudar, será mais um que chega para somar. Repito, não sei. Mas, se chegar, vai dar o máximo — comentou.

"Precisava vencer"

Já o lateral Marlon ressaltou que a vitória teve peso simbólico depois da derrota para o Sport e da cobrança da torcida nos últimos dias:

— A gente sabe que o alívio já acaba amanhã, né? A gente precisava vencer. Acho que o nosso time hoje venceu um dos melhores do Brasil. Isso é muito difícil. A gente fez um bom jogo. Então, viemos recuperar os pontos que entregamos na última rodada e espero que essa vitória sirva para ser uma sequência boa para nós — afirmou.

Por fim, Marlon também relatou a reunião no vestiário entre o elenco, o presidente Alberto Guerra e Mano Menezes. O lateral valorizou a liderança do treinador e reforçou a confiança no trabalho.

— Sobre a conversa com o presidente Alberto Guerra e o Mano, foi coisa mais de vestiário, de jogador e treinador, que é muito importante. O Mano é um cara que sabe muito de futebol, um cara vencedor. A gente lamenta o que aconteceu recentemente, até porque as pessoas não levam em consideração que há menos de dois meses ele teve uma perda familiar significativa e talvez nem precisasse estar aqui. Acreditamos muito no trabalho dele — completou.