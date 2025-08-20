Juventus tenta repetir com o Grêmio negócio que quase levou Cristaldo à Itália; entenda

Cristaldo quase foi comprado pela Juventus quando atuava pelo Boca. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio aguarda a rescisão de Arthur com a Juventus para oficializar a repatriação do volante. Porém, os italianos enxergam na transferência a possibilidade de repetir um modelo de negócio realizado há uma década com o Boca Juniors, que quase levou o atual meia gremista Cristaldo para o clube de Turim.

Em julho de 2015, o atacante Carlos Tévez quis deixar o clube para retornar ao local onde iniciou a carreira na Argentina — situação idêntica à de Arthur. Para liberá-lo, os dirigentes italianos exigiram o pagamento de 6,5 milhões de euros, a serem ressarcidos com o repasse de atletas das categorias de base.

O primeiro a ser emprestado de forma imediata foi o atacante Guido Vadalá, que atualmente defende o Blooming, da Bolívia. Além disso, os italianos teriam a preferência de compra por outros três nomes: os volantes Rodrigo Bentancur (que realmente foi adquirido) e Adrián Cubas (hoje no Vancouver Whitecaps), e o meia Franco Cristaldo, então com 19 anos.

Na época, o atual jogador gremista era avaliado em € 8,2 milhões (R$ 28,6 milhões pela cotação), mas acabou não sendo comprado.

— A Juventus colocou um valor pelo jogador e nós cobrimos essa cotação com o percentual e opção de compra sobre juvenis. Não gastamos um só euro — comentou o então presidente do Boca, Daniel Angelici, à época.

Apesar do desejo da Juventus em repetir a estratégia, o Grêmio não tem interesse em envolver jovens da base para receber Arthur em troca. A ideia é que o volante de 29 anos consiga a liberação junto aos italianos, para voltar a vestir a camisa tricolor.