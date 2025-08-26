Juventus oficializa empréstimo de Arthur ao Grêmio

Jogador chegou a Porto Alegre nesta segunda-feira (25). Jonathan Heckle / Agencia RBS

A Juventus oficializou, nesta terça-feira (26), o empréstimo de Arthur ao Grêmio. O volante já está em Porto Alegre e deve ser anunciado de forma oficial pelo clube em breve. Inicialmente, o vínculo será de empréstimo até a metade de 2026.

No comunicado publicado no site do clube, o clube italiano escreveu que o "meio-campista está ansioso por uma nova experiência no Brasil". Destacou ainda os números da sua passagem desde 2020, com 63 partidas disputadas.

Arthur desembarcou em Porto Alegre nesta segunda-feira (26), sendo saudado por torcedores no portão 8 do Aeroporto Salgado Filho. Já na chegada, foi até o CT Luiz Carvalho e, posteriormente, passou por exames médicos.

Conforme apuração de Zero Hora, o Tricolor tem encaminhada a ampliação do vínculo até dezembro do ano que vem. Ao final do empréstimo atual, o meio-campista deve oficializar a rescisão com a equipe italiana e assinar um vínculo em definitivo com o Grêmio.