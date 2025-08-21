Juventus libera Arthur ao Grêmio, mas propõe ajuste no modelo do negócio

Volante atuou no Girona por empréstimo na última temporada. Josep LAGO / AFP

A Juventus aceitou nesta quinta-feira (21) liberar o volante Arthur ao Grêmio. No entanto, o clube italiano propôs um ajuste no modelo de negócio.

Em vez de rescindir o vínculo do meio-campista de forma amigável, como vinha sendo negociado há semanas entre as partes, a agremiação de Turim quer emprestar o atleta sem custos ao Tricolor.

Com esta mudança, Arthur seguiria vinculado à Juventus até junho de 2027 após o término do empréstimo.

Como quem trata da negociação é o próprio jogador, a direção do Grêmio ainda está avaliando o novo modelo de negócio, mas cogita aceitar o ajuste, uma vez que os italianos não estão cobrando nenhum valor pela cessão do meio-campista.

Período de empréstimo

Um tema que ainda é debatido entre as partes, porém, além do formato, é o tempo de duração do eventual empréstimo.

Se Arthur rescindisse, assinaria com o Grêmio até dezembro de 2026. No entanto, caso a modalidade do negócio seja de empréstimo, ainda não está definido se ele vigoraria até a mesma data ou até junho de 2026, quando termina a temporada europeia.

Segundo a Sky Sports, da Itália, o Tricolor e a Juventus já teriam chegado a um acordo para uma transferência por empréstimo, informação que não é confirmada pelo clube gaúcho.

Em qualquer cenário, contudo, a expectativa é de que a transferência seja finalizada até esta sexta-feira (22), com Arthur desembarcando nos próximos dias em Porto Alegre.