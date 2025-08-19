Juventus faz exigências ao Grêmio para liberar Arthur, diz imprensa italiana

Arthur está acertado com o Grêmio e tenta liberação na Itália. Marco BERTORELLO / AFP

Alvo do Grêmio, o volante Arthur enfrenta algumas dificuldades para conseguir de forma imediata a sua rescisão de contrato com a Juventus. Além disso, segundo a imprensa italiana, o clube de Turim impõe exigências ao Tricolor para liberar o atleta.

Para repatriar o meio-campista, a direção gremista não admite, no momento, a hipótese de pagar uma compensação financeira à Juventus. Os gaúchos trabalham com a ideia de uma transferência sem custos.

Afinal, desde o acerto entre Grêmio e Arthur, selado no último sábado (16), os dirigentes tricolores ouviram do estafe do jogador que a rescisão de contrato do atleta com o clube de Turim estava encaminhada. Ao menos, era o que havia sido sinalizado pelos italianos até então.

Porém, conforme apurado por Zero Hora, a Juventus impôs algumas dificuldades nesta terça-feira (19). Em paralelo, segundo a imprensa da Itália, o clube de Turim não está disposto a liberar Arthur de graça.

As propostas dos italianos

De acordo com o site italiano Tutto Sport, a Juventus quer negociar com o Grêmio um empréstimo de um ano com obrigação de compra, uma vez que o atleta ainda tem contrato com a Velha Senhora até junho de 2027.

"O Grêmio não gostaria de pagar nenhuma indenização a Juventus, que, no entanto, espera uma oferta oficial para encerrar o assunto de forma definitiva. Um meio-termo poderia ser um empréstimo com obrigação de compra, o que parece ser o caminho mais viável até o momento", diz a publicação.

Outra hipótese levantada pelo Tutto Sport é de que o Grêmio ceda à Juventus jovens atletas da base, algo que não é admitido pela direção gremista.

Nos bastidores da Arena, a crença ainda é de que Arthur consiga na Itália a rescisão de forma amigável, uma vez que o volante está fora dos planos do técnico Igor Tudor e se dispõe a abrir mão de dois anos de contrato, o que significaria uma economia de 10 milhões de euros para o clube italiano.