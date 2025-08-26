Jovens se reapresentam no Grêmio após servirem à seleção sub-17

— Nós estamos trabalhando para que ele tenha uma condição de disputa mais próxima do nível que é a disputa da Série A. Ele é um menino. A compleição física dele não é tão avantajada como a do Riquelme, por exemplo, que suporta bem. Então, nós estamos trabalhando para que daqui a pouco possamos utilizá-lo. Talvez um jogador mais de beirada, para vir para dentro como um segundo meia. Aquele que eu já falei várias vezes para vocês, para não ter talvez dois jogadores que sejam tão verticais de forma simultânea nas duas beiradas e ter mais jogo organizado, mais jogo construído, que eu acho que é o caminho que a gente pode seguir — explicou o técnico Mano Menezes após o empate com o Ceará, na Arena.