Jovens se reapresentam no Grêmio após servirem à seleção sub-17

Depois de servirem à seleção brasileira sub-17, o meia-atacante Gabriel Mec e o zagueiro Luis Eduardo retornaram aos trabalhos no Grêmio.
A dupla foi titular em dois amistosos contra Costa Rica, na semana passada, em Santa Catarina, vencidos por 4 a 0 e 7 a 1, respectivamente. A equipe comandada pelo técnico Dudu Patetuci se prepara para a disputa do Mundial da categoria, que será disputado em novembro, no Catar.
Ao participarem dos treinos no CT Luiz Carvalho, ambos se colocam à disposição do técnico Mano Menezes para o restante do Brasileirão.
O meia-atacante de 17 anos, inclusive, tem passado por um processo de reforço muscular para começar a ser utilizado pelo elenco profissional.
— Nós estamos trabalhando para que ele tenha uma condição de disputa mais próxima do nível que é a disputa da Série A. Ele é um menino. A compleição física dele não é tão avantajada como a do Riquelme, por exemplo, que suporta bem. Então, nós estamos trabalhando para que daqui a pouco possamos utilizá-lo. Talvez um jogador mais de beirada, para vir para dentro como um segundo meia. Aquele que eu já falei várias vezes para vocês, para não ter talvez dois jogadores que sejam tão verticais de forma simultânea nas duas beiradas e ter mais jogo organizado, mais jogo construído, que eu acho que é o caminho que a gente pode seguir — explicou o técnico Mano Menezes após o empate com o Ceará, na Arena.
Além de Gabriel Mec e Luis Eduardo, também foram convocados para a seleção sub-17 o goleiro Gabriel Menegon, o meia Tiaguinho e o atacante Benjamin. Os três últimos, contudo, retornam ao time sub-20 gremista.
