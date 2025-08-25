Jovem promessa da Guatemala passará por período de testes no Grêmio

Vinda de Ávila faz parte de um processo de intercâmbio do clube. Divulgação / Antigua GFC

As categorias de base do Grêmio receberão nos próximos dias uma das principais promessas do futebol guatemalteco. Marvin Ávila Júnior, que fez sua estreia no futebol profissional aos 15 anos, passará por um período de testes no Tricolor.

Atualmente no Antigua, da Guatemala, o atacante tem 17 anos e é filho do ex-jogador Marvin Ávila.

— Estes minutos dão experiência e rodagem para poder fazer o teste da melhor forma e poder ficar. Não sei como se deu o contato com o Grêmio. A oportunidade veio, tenho que aproveitar — disse o jovem em entrevista ao programa Kenny Sports.

A vinda de Ávila faz parte de um processo de intercâmbio que o clube faz para monitoramento de atletas. Geralmente, os jogadores passam por um período de treinamento junto às categorias e depois retornam aos países de origem por conta da idade, já que em grande parte, são menores de idade.

Ainda assim, não é descartada a possibilidade da contratação posterior de algum dos atletas que passem por esse intercâmbio, caso do guatemalteco.