Jogador do Grêmio é colocado como uma das maiores promessas do mundo por jornal europeu

Gabriel Mec é o principal nome da base gremista.

O jornal Marca, da Espanha, um dos mais famosos do meio esportivo e conhecido por pontuar anualmente as principais promessas do futebol mundial, colocou um jogador do Grêmio como um dos atletas que podem estar entre os maiores do esporte no futuro.

Entre os 10 nomes apontados pelo jornal, só um brasileiro consta na lista. Trata-se do atacante Gabriel Mec, de 17 anos, que também é o terceiro mais jovem entre os citados.

O jovem é tido como a principal promessa gremista há alguns anos e teve as primeiras chances no time profissional neste ano. No Gauchão, Mec entrou na segunda etapa em duas partidas da primeira fase.

Entretanto, o jogador sofreu entorse no tornozelo em março, quando atuava pela seleção sub-17. Ele teve de ser submetido a uma cirurgia, o que o afastou também do time profissional.

Nesta temporada, Mec participou da equipe que foi eliminada nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior e do time que escapou do rebaixamento no Brasileirão sub-20.

Na seleção

O Grêmio teve cinco atletas convocados para disputar dois amistosos pela seleção brasileira sub-17. Gabriel Mec é um deles e deve ser titular nas partidas.

Os confrontos serão contra a Costa Rica, nesta quinta (21) e na segunda (24), em Florianópolis. Vale destacar que os duelos servem como preparação para a Copa do Mundo, que será disputada em novembro, no Catar.

