João Pedro avança em recuperação e pode voltar ao Grêmio contra o Ceará

João Pedro tem treinado com bola nos últimos dias. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Depois de bastante tempo, o Grêmio pode voltar a ter dois laterais direitos à disposição contra o Ceará, no sábado (23). Além da estreia de Marcos Rocha, a partida pode marcar a volta de João Pedro.

João está recuperado de uma fratura no maléolo medial do tornozelo esquerdo, sofrida em maio. Nos últimos dias, o atleta voltou a treinar com bola no CT Luiz Carvalho.

No último domingo (17), diante do Atlético-MG, o lateral seguiu como desfalque. Devido ao curto tempo desde a volta aos treinos e ao gramado sintético da Arena do Galo, o jogador nem sequer viajou a Belo Horizonte. Contra o Ceará, a tendência é de que João Pedro seja alternativa no banco de reservas.

Independentemente da condição de João Pedro, Marcos Rocha deve fazer sua estreia como titular. O lateral de 36 anos foi buscado por conta da falta de jogadores da função no elenco e para agregar experiência.