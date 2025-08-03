João Lucas sofre lesão muscular e lateral direita volta a ser problema no Grêmio

Contusão do jogador foi confirmada pelo técnico Mano Menezes. Lucas Uebel / Gremio.net

Além da derrota sofrida para o Fluminense na noite deste sábado (2), o Grêmio deixou o gramado do Maracanã com mais uma baixa por questão médica. Conforme o técnico Mano Menezes, João Lucas sofreu uma lesão muscular na coxa direita, reacendendo um problema na lateral gremista.

— Terminou o primeiro tempo 1 a 0 e no finalzinho, o João Lucas sentiu uma lesão muscular. A gente levou aí dois minutos até o intervalo e fez a troca com o Camilo no lado — revelou o treinador.

Não é a primeira vez que o Tricolor recorre a improvisações, mesmo tendo no elenco três atletas para a posição em determinado momento da temporada.

Antes do volante Camilo, o zagueiro Gustavo Martins já vinha atuando pelo lado. Entretanto, o defensor também está afastado por uma lesão de grau 2 na coxa direita.

Titular da equipe, João Pedro se recupera de uma cirurgia, após sofrer fratura na tíbia esquerda em maio. A previsão é que ele volte a ficar à disposição mais para o fim de agosto.

A outra alternativa seria Igor Serrote, mas o jovem foi vendido ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, por 5,5 milhões de dólares (mais de R$ 30 milhões).

A escassez de laterais faz com que a diretoria gremista volte os olhos para o mercado novamente. Recentemente, foi aberta uma conversa com o experiente Mayke, do Palmeiras. Porém, o jogador deu preferência ao Santos, que lhe ofereceu um tempo maior de contrato.

O próximo compromisso do Grêmio é apenas no domingo (10), quando receberá o lanterna Sport, na Arena.