"Importante ter um jogador com essa qualidade", diz Mano Menezes sobre Cuéllar

Mano Menezes contou com Cuéllar pela segunda vez seguida como titular. Geison Lisboa / Agência RBS

Depois de conviver com lesões no primeiro semestre, Cuéllar voltou a ser titular do Grêmio. O colombiano começou a partida na vitória contra o Atlético-MG na semana passada e iniciou novamente no sábado no empate com o Ceará.

O jogo contra os cearenses, inclusive, foi o primeiro em que ele atuou 90 minutos desde fevereiro, no empate contra o São Raimundo-RR, pela Copa do Brasil. As atuações recentes de Cuéllar renderam elogios do técnico Mano Menezes.

— Achei que ele está evoluindo bem. Teve que esperar um tempão para ele poder chegar. Agora ele tem condição de poder render perto daquele jogador que o Grêmio imaginou e que todos imaginavam no futebol brasileiro. A gente fica feliz porque custou caro para a gente esperar esse momento. O jogador já estava em um nível de decepção consigo próprio, extremamente. O clube foi, confiou muito naquilo que fez e a gente trabalhou para que ele comece nesses dois jogos, a mostrar o jogador que é e quão importante é você ter um jogador com essa qualidade para fazer essa função — analisou Mano.

Com o resultado, o time de Mano Menezes chegou aos 24 pontos e se manteve na 13ª posição na tabela. O Grêmio volta a atuar no próximo domingo (31) contra o Flamengo.