Idade, números e títulos: como está Marcelo Grohe

Ídolo gremista, Marcelo Grohe está próximo de retornar ao Grêmio nesta temporada. Aos 38 anos, o goleiro está sem clube após sete temporadas no futebol saudita.
Revelado pelo Tricolor, Grohe permaneceu no clube entre 2005 e 2018, disputando 408 jogos, sofrendo 334 gols e conquistando 8 títulos.
O goleiro conquistou oito títulos, sendo quatro Campeonatos Gaúchos, uma Copa do Brasil (2016), a Libertadores (2017) e a Recopa Sul-Americana (2018).
Negociado ao Al-Ittihad, Grohe permaneceu cinco temporadas em um dos principais clubes da Arábia Saudita, com 134 partidas disputadas e 115 sofridos.
Por lá, ele venceu a Supercopa nacional (2022) e o Campeonato Saudita (2022/2023). Sua última equipe foi o Al-Kholood, clube pelo qual fez apenas 33 jogos, mas sofreu 63 gols.
Os números de Marcelo Grohe
- Grêmio: 408 jogos, 334 gols sofridos e 8 títulos
- Al-Ittihad: 134 partidas, 115 gols sofridos e dois títulos
- Al-Kholood: 33 jogos e 63 gols sofridos
