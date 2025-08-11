"Hoje, o Mano Menezes é o nosso treinador", diz presidente do Grêmio em evento da CBF

Guerra compareceu a evento na CBF para implementação de Fair Play Financeiro no futebol brasileiro nesta segunda-feira. Rafael Diverio / Agência RBS

Depois da garantia dada na Arena pelo vice de futebol, um voto de confiança menos enfático ao trabalho de Mano Menezes foi dado após evento da CBF. Presente em um hotel no Rio de Janeiro para uma reunião sobre a implementação do Fair Play Financeiro no futebol, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou sobre a manutenção de Mano após a derrota para o lanterna dentro de casa.

Afirmou que novas avaliações serão feitas em conversas com a comissão e o departamento de futebol assim que retornar a Porto Alegre, ainda nesta segunda-feira (11).

Guerra falou com a equipe de GZH no local. O dirigente revelou que falou com o técnico após a derrota para o Sport. Questionado sobre Mano ser o treinador contra o Atlético-MG, o dirigente disse:

— Hoje, o Mano é o nosso treinador. Por ora, está mantido. Vou sentar com ele, com o pessoal do futebol e faremos as avaliações necessárias.

Leia Mais A direção do Grêmio acerta em manter Mano Menezes? Vote

Sobre o desempenho recente, o presidente afirmou que o jogo contra o Sport apresentou "involução" da equipe:

— Houve jogos que vimos evolução. Mas ontem foi uma involução. Um dos piores jogos, fiquei muito envergonhado. Não pela derrota, mas pela atuação. Não estava à altura do que a gente se preparou, do que planejamos. Realmente nos coloca numa situação difícil.

Criticado pela viagem ao Rio de Janeiro, o dirigente afirmou que não teria ido para a reunião na CBF se cogitasse a possibilidade de derrota para o Sport.

— A gente estava muito confiante, foi uma semana bastante boa de trabalho, é isso que nos deixa chateados. A gente tem que ter calma agora, serenidade.