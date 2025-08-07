Grêmio x Sport: tudo sobre o jogo da 19ª rodada do Brasileirão 2025. Arte GZH

Grêmio x Sport se enfrentam neste domingo (10), às 20h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão 2025.

O Tricolor vem de derrota para o Fluminense por 1 a 0, na última rodada. Já o time pernambucano empatou com o Bahia em 0 a 0.

Escalações confirmadas para Grêmio x Sport

Grêmio: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Edenilson; Alysson, Riquelme e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Arbitragem para Grêmio x Sport

Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (trio carioca). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Onde assistir a Grêmio x Sport

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 18h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Sport

Grêmio

O time de Mano Menezes busca recuperação no Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda não conseguiu recuperar o bom futebol. Atualmente, é 14º colocado, com 20 pontos no Brasileirão.

O treinador terá de improvisar um jogador na lateral direita. Camilo é o mais provável de começar jogando na Arena. Contratado nesa janela de transferências, Balbuena pode fazer sua estreia.

Sport

Os pernambucanos são os únicos que ainda não venceram no Brasileirão. O Leão tem seis pontos em 16 partidas disputadas.

O técnico Daniel Paulista contará com o retorno de Lucas Lima, que desfalcou o Sport na última rodada pois cumpria suspensão.

Ingressos para Grêmio x Sport

Valores para Grêmio x Sport. Divulgação / GRÊMIO FBPA

