Grêmio x Ceará hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Ceará se enfrentam neste sábado (23), às 21h, pela 21ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre
O Tricolor vem de vitória sobre o Atlético-MG, fora de casa. O Ceará venceu o Bragantino, no Castelão, na última rodada do Brasileirão, mas foi eliminado da Copa do Nordeste no meio da semana.
Escalações para Grêmio x Ceará
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Alex Santana, Cuéllar, Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. . Técnico: Mano Menezes.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marlon, Willian Machado e Rafael Ramos; Richardson, Diego e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem para Grêmio x Ceará
Davi De Oliveira Lacerda (ES) auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).
Onde assistir a Grêmio x Ceará
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 16h30min, com Cruzeiro x Inter;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada após Cruzeiro x Inter;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio e Ceará
Grêmio
O Tricolor chega com mais confiança por conta da vitória fora de casa contra o Atlético-MG. No jogo contra o Ceará, o lateral-direito Marcos Rocha fará sua estreia pelo Grêmio.
No ataque, Braithwaite será titular. Carlos Vinícius, que foi expulso em Belo Horizonte, é desfalque certo.
Ceará
O clube cearense manteve a formação dos últimos jogos, apostando em Pedro Raul como peça para surpreender.
Ingressos para Grêmio x Ceará
As vendas para sócios começaram na segunda-feira (18), pelo site arenapoa.com.br. Para não-sócios, os ingressos estão disponíveis desde quarta-feira (20). As entradas para a partida estarão com valor promocional para a torcida, sendo o ingresso mais caro R$90,00. Veja a tabela de preços:
Acompanhe em tempo real
